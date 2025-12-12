Kicsit hidegebbre fordul, és a napot sem látjuk szombaton
2025. december 12. péntek 19:30
Ma a nyugati határvidéken lesz kevés a felhő, holnap viszont már ott is borult, párás idő várható. Éjszaka helyenként köd képződik, és romlanak a látási viszonyok.
Szitálás előfordulhat.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.
MTI
