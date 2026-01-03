Több baranyai település megközelíthetetlen autóbusszal
2026. január 03. szombat 08:37
A szombaton hajnalban kezdődött havazás miatt Baranya vármegye több települése nem közelíthető meg autóbusszal:
-Kisnyárád
-Lothárd
-Magyarsarlós
-Bisse
-Bakonya
-Szalánta-Németi.
Baranya vármegyében a téli útviszonyok miatt megnövekedett menetidővel közlekednek az autóbuszok szombat reggel.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több baranyai település...
- Aki átélte, nem felejti: farkasordító...
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...
- Kell az erősítés, szolgálati kutyákat...
- Helyreállt a menetrend reggeltől a...
- Figyelmeztetést adtak ki Baranyára a...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Nem emelkednek idén a horgászokmányok...
- Rendkívül alacsonyra csökkent a Dráva...
- A NAV nevével visszaélve támadnak...