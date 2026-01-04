Elhunyt Zsáli János, Pécsvárad korábbi polgármestere

Elhunyt Zsáli János, Pécsvárad volt polgármestere, a város díszpolgára, közölte Pécsvárad önkormányzata.

Zsáli János Erdősmecskén szültóetett, ahonnan szüleivel egy éves korában költöztek Pécsváradra. Tanulmányait Pécsváradon, majd Pécsett a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában végezte.

Az iskolás éveket követően, 1968-ban helyezkedett el a megyei áramszolgáltatónál, majd 1972-től kötelezte el magát a Pécsváradi Építőipari Kisszövetkezet mellett, melynek az egyre nagyobb felelősséget igénylő beosztások betöltését követően 1988-ban vezetője lett.

Munkáját számos szakmai díjjal és kitüntetéssel ismerték el, melyek közül kiemelést érdemel, hogy 1997-ben a Baranya Építőiparáért oklevelet és aranygyűrűt vehette át.



Munkája mellett választott önkormányzati képviselőként és sportköri elnökként is sikerrel dolgozott a város, illetve az itt élő emberek érdekében. Számos barát, helyi lakos és munkatárs bíztatására 1998-ban jelöltette magát polgármesternek, melyet jelentős támogatottsággal nyert el.

Ezen tevékenységét sohasem munkának, hanem szolgálatnak tekintette, egy olyan élethivatásnak, melynek célja a település fejlődése és az itt élők megelégedettsége. Hivatali ideje alatt Pécsvárad városa nagy léptékű fejlődést élt meg, melyet a választópolgárok további két önkormányzati választáson nagyszámú szavazatukkal ismertek el és segítették győzelemhez.



Az embert próbáló feladatokkal járó hivatás azonban kihatással volt egészségére, mely 2007-ben olyan mértékben megromlott, hogy orvosai tanácsára kénytelen volt polgármesteri tisztségéről lemondani.

A város fejlődése érdekében végzett kimagasló teljesítményéért 2018-ban átvehette a Pécsvárad város díszpolgára címet.

