Hideg éj után napsütéses napunk lesz csütörtökön

Általában napos idő várható csütörtökön is.

Éjszaka az ország keleti felén átmenetileg megnövekszik a felhőzet.

Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás, amely holnap már mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6, 0 fok között alakul, de az északkeleti szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 13 fok között alakul.