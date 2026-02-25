Hideg éj után napsütéses napunk lesz csütörtökön
2026. február 25. szerda 19:30
Általában napos idő várható csütörtökön is.
Éjszaka az ország keleti felén átmenetileg megnövekszik a felhőzet.
Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás, amely holnap már mérsékelt marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6, 0 fok között alakul, de az északkeleti szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 13 fok között alakul.
MTI
