Tizedik alkalommal imádkoztak rózsafüzért térdeplő férfiak Pécsett

A Mária Fiai, Férfi TÉRdeplő Rózsafüzér Szövetség és Misszió imaláncához csatlakozva január első szombatján tizedik alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott rózsafüzér imádságát Pécsen. A csapadékos időjárás miatt a Dóm tér helyett a bazilikában imádkoztak Mária Fiai.

A bazilika szentélye elé felállított kereszt előtt mintegy 20 férfi imádkozta együtt a szentolvasót dr. Fekete Zoltán, a székesegyház káplánja vezetésével.

Az elsőszombati rózsafüzér-ima kiemelt szándéka a béke, a kiengesztelődés és a kegyelmi életben való gazdagodás, valamint növekedése hitben, reményben, szeretetben.

Mára a világ számos országában elterjedt férfi TÉRdeplő elsőszombati rózsafüzér-imalánchoz hazánkban 2024 februárjában csatlakozott az első közösség. Az imalánc közösségei azóta folyamatosan alakulnak hazánk számos településén.

Pécsen február 7-én gyülekeznek a férfiak közös TÉRdeplő rózsafüzér imádságra az egyházmegye főtemplománál.