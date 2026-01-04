Pécsen és Mohácson kezdik az évet a NAV baranyai ellenőrei
2026. január 04. vasárnap 16:12
A NAV baranyai munkatársai január 5. és 11. között kedden Pécsett, a Diana téri, szerdán pedig Mohácson a Jókai Mór utcai piaci árusokat és vendéglátóhelyeket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Veszélyjelzést adtak ki Baranyára:...
- Évtizedek óta nem látott téli idő...
- Január közepétől megváltozik a pécsi...
- Több baranyai település...
- Becsületbeli ügy a kormány számára a...
- Elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és...
- Újabb tíz százalékkal nő a...
- Pécsen és Mohácson kezdik az évet a...
- Személyi változásokat rendelt el a...
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...