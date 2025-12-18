Pénzzel teli tárcát talált két cigány fiatal egy pécsi bevásárlóközpontban

Néha egy-egy apró, emberi gesztus képes bearanyozni egy egész napot. Hétfőn olyan jelenetnek lehettek szemtanúi néhányan az egyik pécsi bevásárlóközpontban, amely - ebben biztosak vagyunk - még ennél is többet jelentett nekik. Két cigány fiatal magától értetődő természetességgel adott le egy általuk talált, tömött pénztárcát az egyik pultnál.

Már maga az a szó is, hogy bevásárlóközpont, sokakban ellenérzést vált ki, különösen nagyobb ünnepek tájékán, mint például karácsonyt megelőzően.

A hangszórókból fáradhatatlanul üvölt a jingle bells meg hasonlók, az emberek meg megrohanják az akciós ananászt, például. Finom és kevésbé diszkrét dodzsemezés a kocsikkal a sorok között, tülekedés a pénztáraknál, stb., ki innen minél előbb, ha már egyáltalán muszáj volt bejönni.



Éppen ilyen volt a hangulat hétfőn is az egyik pécsi bevásárlóközpontban.



Álltunk az ügyfélszolgálat előtt, ki jótállásért, ki reklamálásért. A sor csak lassan haladt, mert ugye mindig megakasztja a menetet egy hivatásos elégedetlen, akinek semmi nem jó.



S ekkor a sor vége felől előrenyomult két fiatal. Ne kerülgessük a forró kását: két cigány származású huszonévesről volt szó, akikről - hogy is mondjuk - üvöltött, hogy pont tesznek rá, mit gondol róluk a környezetük. Tetkók, fülbevaló, bazi nagy láncok, egyebek.



Szólni persze nem mert senki, hogy mégis, hogy képzelik az előzést, így egyszer csak már ők voltak az elsők, majd átnyújtottak egy szemmel láthatóan bankjegyekkel vastagon kibélelt pénztárcát az eladónak.



- Most találtuk, reméljük, visszakerül a gazdájához - mondta egyikük, majd már mentek is tovább.



A sorban állók megdermedtek, többen lesütötték a szemüket.



Én is, így csak most, így tudom elmondani nekik: ez szép volt, fiúk!

Képünk illusztráció.

