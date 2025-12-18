Szén-monoxid mérgezés miatt rohantak a baranyai tűzoltók
2025. december 18. csütörtök 10:30
Rosszul lett két szigetvári lakos tegnap reggel Szulimán utcai családi házukban.
Mivel szén-monoxid-érzékelő nem volt a lakásban, nem tudhatták biztosan, hogy a mérgező gáz okozta-e a bajt, azonban a gyanújuk beigazolódott: szén-monoxid keletkezett az ingatlanban.
A szigetvári hivatásos tűzoltók mérései kis mennyiségben ugyan, de kimutatták a gáz jelenlétét.
Az egység felhívta a lakók figyelmét, hogy felülvizsgálatig ne használják a gázkazánt.
Mivel a fűtés alternatív módon megoldott, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
A házban élő két embert a mentőszolgálat munkatársai további kivizsgálás céljából kórházba szállították.
Forrás: Katasztrófavédelem
