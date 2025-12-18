Halált okozó testi sértés miatt ítéltek el egy férfit Pécsett
2025. december 18. csütörtök 05:56
Halált okozó testi sértés miatt szabott ki jogerősen öt év börtönbüntetést a Pécsi Ítélőtábla egy somogyi férfira, aki bántalmazással halálos sérülést okozott nőismerősének 2022 májusában, majd elásta áldozatát.
A táblabíróságnak az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írták, hogy a férfi és a későbbi áldozat ismerősök voltak: a nő esetenként italozás vagy ruhái kimosása céljából megjelent a vádlottnál, illetve időnként pénzt kért tőle.
Egy alkalommal - 2021-ben - a férfi ittas állapotban kétszer is bántalmazta a nőt, egyszer életveszélyes állapotot előidézve a sértettnél.
Emiatt a bíróság 2024-ben jogerősen két év, négy év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki rá.
A nő 2022 májusában pénzt kérve jelent meg a vádlottnál, amikor ő a nő szemére vetette, hogy miatta börtönbe fog kerülni. Szidalmazni kezdték egymást, majd a férfi lökdösni kezdte a nőt, hogy hagyja el háza udvarát.
A sértett ennek ellenére nem akart elmenni, ezért a vádlott ököllel arcon ütötte. A nő emiatt nekiesett egy vas kerítéscsőnek, majd a földre rogyott, és a fejét ért sérülések következtében elhunyt.
A férfi a nőt a helyszínen elásta. Az áldozat csontjait a nyomozóhatóság idén januárban egy helyszíni szemle keretében találta meg.
Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék előkészítő ülésén a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatot tett, és lemondott tárgyaláshoz való jogáról, így a törvényszék a férfit halált okozó testi sértés miatt négy év börtönbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítés, míg az ügyész súlyosítás végett jelentett be fellebbezést, e héten pedig a másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla öt évre súlyosította a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést.
Az ítélet jogerős.
MTI
