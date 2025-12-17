Brutális gyilkosság Pécsett: legkorábban 30 év múlva szabadulhat a tettes
2025. december 17. szerda 13:31
A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az ügyészség által indítványozott súlyos büntetést.
A büntetett előéletű pécsi férfi 2024. augusztus 23-án este 10 óra tájban hazafelé
tartva egy nyitott kertkapura lett figyelmes, amelyen belépett, majd az épületet
megkerülve a hátsó bejáraton belopakodott a ház előszobájába.
Értéktárgyak utáni kutatása zajára felébredt a 94 éves sértett, aki megpróbálta a vádlottat a lakásból kizavarni.
A tetten ért tolvaj ezután öntudatlanságig bántalmazta bestiális módon a
lakásban talált különböző tárgyakkal az idős férfit, akit végül megfojtott. A rabló egy
tévét és faliórákat vitt el a házból, a sértett 5 millió forint készpénzét nem találta meg.
A zsákmány biztonságba helyezése után a vádlott visszament a helyszínre és
felgyújtotta a házat.
Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntette és rongálás bűntette miatt
életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen a vádlott és védője eltérő minősítésért, halált okozó testi sértés
bűntettének megállapítása végett és enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett jogerős ügydöntő határozatában a
fellebbviteli főügyészség indítványának megfelelően az emberölés vonatkozásában
helybenhagyta a minősítést.
A vádlott a sértett által lakott ingatlant felgyújtotta. A másodfokú bíróság a sértettek számához igazítva a rongálást 2 rendbelinek minősítette.
Ezt követően a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztést nem enyhítette.
A vádlott legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.
Forrás: Pécsi Fellebbviteli Főügyészség
