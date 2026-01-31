Dobrev Klára: vegyük el a határon túliak szavazati jogát!

Fidesz a romló teljesítményére "szavazatimporttal" reagált, "ez nem nemzetegyesítés, ez hideg, cinikus hatalomtechnika" - mondta a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szombati, budapesti évértékelő beszédében, amelyben Dobrev Klára azt is kijelentette, hogy neki van terve a nemzetegyesítésre, mégpedig az: "vegyük el a határon túliak szavazati jogát"!

.

Felvetését magyarázva azt hangoztatta, hogy jelenleg minden, a határon innen és határon túl élők közötti feszültség a határon túliak szavazati jogából ered. Abból, hogy mindketten egyformán döntenek, de csak az egyikük viseli a döntés következményét - érvelt. A mi feladatunk, hogy ezt az országot újra egy szabad, igazságos magyar köztársasággá alakítsuk - jelentette ki.

Elmondta:

2022-ben több mint 264 ezer levélszavazat érkezett, és ezeknek 94 százalékát a Fidesz kapta. Felhívta a figyelmet arra, hogy eközben a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján jelenleg már több mint 450 ezren regisztráltak a határon túlról az idei választásra.

Dobrev Klára beszédében kiemelte, hogy 2025 minden szempontból kegyetlen év volt. Hozzátette, van olyan, amikor valaki megoldhatatlannak tűnő helyzetbe kerül, és úgy érzi, hogy minden és mindenki ellene van, valamint vannak olyan pillanatok és helyzetek, amikor "mélységesen csalódunk".

Letaglózva állunk, hogy hogyan lehet a pillanatért, a hirtelen fellángolásért eldobni mindazt, amit évtizedeken keresztül közösen vallottunk, amiért közösen küzdöttünk és közösen hoztunk áldozatokat - fogalmazott.

Kijelentette, hogy eközben 2025 életük egyik legfelemelőbb éve is volt, amire igazán büszkék lehetnek. Ugyanis akkor mutatkozik meg a "belső erőnk igazán, amikor minden összeesküszik ellenünk és mi álljuk a sarat" - jelentette ki. Gondolatmenetét azzal folytatta, hogy a tavalyi egyben a legbüszkébb évük is, mert bármit tesznek velük, akkor is büszke európai demokraták, büszke baloldaliak maradnak.

Az elmúlt esztendőre visszatekintve kiemelte, hogy emberileg nagyon megviselték a "Szőlő utcai borzalmak". Azonban már börtönben van az "összes beteg lelkű perverz gazember", aki a Szőlő utcában bántotta a gyerekeket - tette hozzá.

A pártelnök arról is beszélt, hogy továbbra is a DK egyetlen olyan párt, amelynek kidolgozott, kiszámolt, civilekkel, valamint szakmai és szakszervezetekkel egyeztetett programja van arról, mit kell csinálni az "Orbán-rendszer bukása" után.

A baloldal kell ahhoz, hogy végre tisztességesen meg lehessen élni a nyugdíjakból, hogy a multik, a nagytőke és a milliárdos osztalékot felvevő gazdagok tisztességesen fizessenek adót, hogy végre legyen egy igazságos adórendszer - sorolta Dobrev Klára.

Megosztotta azt a véleményét is, hogy 2025-ben a Demokratikus Koalíció volt az egyetlen párt, amely minden egyes alkalommal, határozottan és egyértelműen kiállt az erős Európa mellett. Egyúttal emlékeztetett, hogy pártjuk tavaly részt vett a Pride-on.

Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy azért, amit tettek és képviselnek, ők lettek a legfőbb ellenség. Mintha a 2026-os választás nem is az Orbán-rendszerről szólna, hanem arról, hogy hogyan lehet végérvényesen megsemmisíteni a magyar baloldalt - közölte.

Jövendő céljaikat ismertetve úgy fogalmazott, hogy "nemcsak a lopást kell az Orbán-rendszerrel együtt eltörölni, hanem azt az igazságtalan világot is, ami tönkretette az embereket".

A pártelnök végül közölte, hogy ha van olyan politikai erő a parlamentben, amely ki tudja kényszeríteni a változást, akkor lesz változás, ha nincs, akkor nem lesz.

"Ezért mondjuk, hogy küldjenek erős baloldalt a parlamentbe, ezért mondjuk, hogy akarjanak garanciát a valódi változásra, és most ez a garancia csak a DK lehet" - hangoztatta. Hozzátette, a DK a garanciája annak, hogy soha többé nem alakul ki teljhatalom ebben az országban.

Zárásként elmondta, hogy mindenkivel hajlandóak együttműködni, aki az Orbán-rendszer bukását akarja, aki a rendszert akarja leváltani és aki demokrata.