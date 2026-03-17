Drogkereskedelem miatt emeltek vádat két pécsi férfi ellen

A Baranya Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot két férfi ellen.

A vádirat szerint a két, harmincas éveiben járó pécsi férfi jövedelmét rendszeres kábítószer-kereskedelem révén egészítette ki.

Az egyik férfi 2025. év során, közel 600.000,- forint összegben értékesített kábítószert Pécs területén. A vádlott által értékesített, valamint a tőle lefoglalt kábítószerek mennyisége háromszorosan meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát.

A másik vádlott 2020. év 2025. év között értékesített kábítószert baráti és ismerősi körének heti, illetve havi rendszerességgel Pécs területén, ebből legalább 1.100.000,- forint összegű jövedelemre tett szert.

A vádlott által értékesített és az általa tartott kábítószerek mennyisége meghaladta a csekély mennyiséget.

Mindkét vádlott maga is fogyasztott kábítószert.

Az egyik vádlott cselekménye jelentős mennyiségű kábítószerre, kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének, míg a másik vádlott cselekménye kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének a megállapítására alkalmas.

A súlyosabb bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, míg a másik bűncselekmény büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés.

Az egyik vádlott más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését tölti, míg a másik vádlott letartóztatásban van jelen eljárásban.

