Orbán Viktor Zelenszkijnek: ha nincs olaj, nincs pénz

Ha Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket: ha nincs olaj, nincs pénz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Orbán Viktor közölte: percekkel ezelőtt egyeztetett az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról.



Magyarország álláspontja változatlan. "Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket" - jelentette ki a kormányfő.

Azt mondta, "az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket. Nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra".

"Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet rendkívül egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz" - fogalmazott Orbán Viktor.