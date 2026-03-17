Orbán Viktor Zelenszkijnek: ha nincs olaj, nincs pénz
2026. március 17. kedd 15:29
Ha Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket: ha nincs olaj, nincs pénz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.
Orbán Viktor közölte: percekkel ezelőtt egyeztetett az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról.
Magyarország álláspontja változatlan. "Ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket" - jelentette ki a kormányfő.
Azt mondta, "az ukránok a múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig odaküldtük őket. Nem egyeztetnek, sőt maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra".
"Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza Párt oldalán egyszerűen beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet rendkívül egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz" - fogalmazott Orbán Viktor.
MTI
