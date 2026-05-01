Immár jogerős az országgyűlési választás eredménye
2026. május 01. péntek 13:55
Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.
Az április 12-ei választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak, a Nemzeti Választási Bizottság pedig - miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésére állt - még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz.
MTI
