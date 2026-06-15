Bezárt mától a kölkedi Fehér Gólya Múzeum

Fehér Gólya Múzeum technikai okok miatt 2026. június 15-én bezár, közölte a nemzeti park.







"Ezúton tájékoztatjuk a Nagyközönséget, hogy a kölkedi Fehér Gólya Múzeum a mai nappal bezárja kapuit.

Egyúttal tájékoztatást adunk arról, hogy a meghirdetett terepi programok, a Külső-Bédán induló kenutúrák megtartásra kerülnek"