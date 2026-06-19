Kiraboltak egy idős embert egy pécsi áruház parkolójában

Rablás miatt hét év fegyházra ítélt a Pécsi Járásbíróság első fokon egy férfit, aki egy idős emberre támadt februárban egy pécsi áruház parkolójában.

A közleményben azt írták, a bíróság bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt szabott ki hét év fegyházbüntetést a vádlottra.

A támadó az egyik pécsi áruház parkolójában észrevette az általa látásból ismert idős embert, aki egy ismerősét várta. A vádlott elhatározta, hogy ha a kiszemeltnél van készpénz, akkor azt erőszakkal elveszi tőle.

Odalépett a 74 éves, bottal járó férfihoz, ököllel megütötte a száját, majd megragadta a kabátját, és annak belső zsebében pénz után kutatott. A segítségért kiáltó és bottal védekező idős embertől a vádlott - fizikai erőfölényét kihasználva - hatezer forintot zsákmányolt, majd a sértett segítségére siető több ember megjelenésekor futva elmenekült.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de a vádlott és védője fellebbezést jelentett be a büntetés enyhítése érdekében, így a bíróság határozata még nem jogerős.