Elrendelte a kormány a dohány- és kaszinókoncessziók felülvizsgálatát
2026. június 18. csütörtök 13:57
A kormány elrendelte a dohánykoncessziók teljes körű és a kaszinókoncessziók átfogó felülvizsgálatát - jelentette be a közlekedési és a beruházási miniszter csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten.
Vitézy Dávid azt mondta: a felülvizsgálat a dohánykoncessziók esetében minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet érinti.
Több mint 10 éve az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány-kiskereskedők, a dohányboltok ellátására, melyben egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató, hódmezővásárhelyi gyökerű cég mellett nagy dohányipari szereplők is részt vesznek - ismertette.
Megjegyezte, e szereplők több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert, gyakorlatilag monopolizálják a dohányboltok termékekkel való ellátását, ezért felülvizsgálják, helyes-e, hogy ez így zajlik, illetve a kormány milyen szabályozási lépéseket tud tenni itt is a közpénzek és a közérdek védelme érdekében.
Vitézy Dávid a kaszinókoncessziókról azt mondta, az előző kormány a választások előtti hetekben sorban osztott ki kaszinókoncessziókat hosszú távra, ezek közül van, amelyik 2061-ig szól. A felülvizsgálatnak - melynek feladatát a pénzügyminiszter kapta - ki kell terjednie a koncessziók választás előtti odaítélésének körülményeire, és arra is, hogy tényleg helyes-e az a mód, ahogy a kaszinók működtetési jogát az előző kormány kezelte.
MTI
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