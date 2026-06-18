Vitézy: a mohácsi hidat befejezik, a szigeti oldalon felfüggesztik a kétszer kétsávos út építését
2026. június 18. csütörtök 13:21
Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter a kormány csütörtöki tájékoztatóján bejelentette, a mohácsi hídhoz kapcsolódó, a szigeti oldalon tervezett kétszer kétsávos úthálózat építését felfüggesztik, mivel annak kivitelezése még nem kezdődött meg. Közölte azt is, a híd építését nem kívánják leállítani, a projekt műszaki tartalmát viszont felülvizsgálják. Hargitai János minderre úgy reagált, a vidék újra a régi helyére kerül a Tiszánál, jön a maradványelv, hiszen arra és ott az is elég.
A miniszter arról beszélt, hogy a kormány felülvizsgálja a mohácsi Duna-híd beruházását, különös tekintettel annak finanszírozási és szerződéses körülményeire.
Vizsgálják azt is, milyen indokok alapján emelkedett az előlegfizetés mértéke 20 százalékról 98 százalékra, valamint hogyan kerülhetett sor a parlamenti választások előtt két nappal 97 milliárd forint kifizetésére a kivitelező Duna Aszfalt számára.
A miniszter közölte, hogy a hídhoz kapcsolódó, kétszer két sávos úthálózat építését felfüggesztik, mivel annak kivitelezése még nem kezdődött meg.
Ugyancsak leállítják az ehhez kapcsolódó előkészítő munkákat az Alföld térségében. Magát a hidat ugyanakkor nem kívánják áttervezni vagy leállítani, mert az szerinte indokolatlan károkozással járna. A projekt műszaki tartalmát viszont felülvizsgálják, és ahol erre még lehetőség nyílik, ott a közérdek szempontjainak erősebb érvényesítésére törekednek. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a beruházás fennmaradó szakaszaiban észszerű és szakmailag megalapozott döntések szülessenek.
Az 57-es főút az autópályától a leendő hídhoz vezető szakaszának kétsávosításához kapcsolódó építkezések nagyobb része már befejeződött.
Ezen a nyolc kilométeres szakaszon kétszer kétsávos, osztott pályás főutat alakítottak ki, amire le- illetve felhajtani kétsávos turbó körforgalomban lehet.
Mohács határától a hídig az építkezés befejezéséig szintén kétszer kétsávos út készül 2,7 kilométer hosszan a meglevő önkormányzati út nyomvonalán - itt még zajlik az építkezés.
A szakaszon egy közút és iparvágányok felett futó két híd is épül, valamint egy kerékpáros aluljáró is a tervek része.
A Duna felett két ártéri és egy mederhíd készül, összesen 756 méter hosszúságban, szintén kétszer kétsávos, osztott pályás útként, kerékpárúttal.
A szigeti oldalon, Csátalja közelében az 51-es főúttól induló új, csaknem 20 kilométeres utat építettek volna Újmohácsig.
Az eredeti tervek szerint ez a szakasz kétszer egysávos lett volna, azonban és Építési és Közlekedési Minisztérium tavalyi döntése szerint az utat kétszer kétsávossá bővítette azzal indokolva, hogy ez egy újabb lépést jelent a Pécs és Szeged közötti közvetlen közúti kapcsolat kialakításához.
A előző kormány a döntésével a szigeti oldalon építendő kétszer kétsávos út megépítéséhez biztosította a a forrást, 2028-ig, a teljes beruházás befejezéséig, összesen nyolcvan milliárd forintot.
A Hivatalos Értesítőben megjelent, az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiadott utasítások Mohácsot érintő fejezetében az is szerepelt, hogy Homorúdnál, a keleti oldalon autópálya-felhajtó, Sárhát-Újmohács térségében pedig pihenőhely létesül, pontosabban - most már - csak létesült volna.
Hargitai János minderre úgy reagált, a vidék újra a régi helyére kerül a Tiszánál, jön a maradványelv, hiszen arra és ott az is elég. Hozzátette, ő Baranya felzárkóztatását várta ettől a beruházástól is, ettől is távolodunk.
M. B. - Fotó: MTI/Kacsúr Tamás
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vitézy: a mohácsi hidat befejezik, a...
- Elrendelte a kormány a dohány- és...
- Vigyázat, nagyon erős lesz az UV-B...
- Jön a kánikula, hőségriasztást...
- A piás és drogos sofőröknek üzennek...
- Balesettel indult a nap: felborult...
- Kétszer is átvert egy idős asszonyt...
- A pécsi alagút helyett majdnem...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Egy magyar városban megtilották a...