Vitézy: a mohácsi hidat befejezik, a szigeti oldalon felfüggesztik a kétszer kétsávos út építését

Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter a kormány csütörtöki tájékoztatóján bejelentette, a mohácsi hídhoz kapcsolódó, a szigeti oldalon tervezett kétszer kétsávos úthálózat építését felfüggesztik, mivel annak kivitelezése még nem kezdődött meg. Közölte azt is, a híd építését nem kívánják leállítani, a projekt műszaki tartalmát viszont felülvizsgálják. Hargitai János minderre úgy reagált, a vidék újra a régi helyére kerül a Tiszánál, jön a maradványelv, hiszen arra és ott az is elég.





A miniszter arról beszélt, hogy a kormány felülvizsgálja a mohácsi Duna-híd beruházását, különös tekintettel annak finanszírozási és szerződéses körülményeire.

Vizsgálják azt is, milyen indokok alapján emelkedett az előlegfizetés mértéke 20 százalékról 98 százalékra, valamint hogyan kerülhetett sor a parlamenti választások előtt két nappal 97 milliárd forint kifizetésére a kivitelező Duna Aszfalt számára.

A miniszter közölte, hogy a hídhoz kapcsolódó, kétszer két sávos úthálózat építését felfüggesztik, mivel annak kivitelezése még nem kezdődött meg.

Ugyancsak leállítják az ehhez kapcsolódó előkészítő munkákat az Alföld térségében. Magát a hidat ugyanakkor nem kívánják áttervezni vagy leállítani, mert az szerinte indokolatlan károkozással járna. A projekt műszaki tartalmát viszont felülvizsgálják, és ahol erre még lehetőség nyílik, ott a közérdek szempontjainak erősebb érvényesítésére törekednek. Mint fogalmazott, a cél az, hogy a beruházás fennmaradó szakaszaiban észszerű és szakmailag megalapozott döntések szülessenek.

Az 57-es főút az autópályától a leendő hídhoz vezető szakaszának kétsávosításához kapcsolódó építkezések nagyobb része már befejeződött.



Ezen a nyolc kilométeres szakaszon kétszer kétsávos, osztott pályás főutat alakítottak ki, amire le- illetve felhajtani kétsávos turbó körforgalomban lehet.



Mohács határától a hídig az építkezés befejezéséig szintén kétszer kétsávos út készül 2,7 kilométer hosszan a meglevő önkormányzati út nyomvonalán - itt még zajlik az építkezés.

A szakaszon egy közút és iparvágányok felett futó két híd is épül, valamint egy kerékpáros aluljáró is a tervek része.



A Duna felett két ártéri és egy mederhíd készül, összesen 756 méter hosszúságban, szintén kétszer kétsávos, osztott pályás útként, kerékpárúttal.



A szigeti oldalon, Csátalja közelében az 51-es főúttól induló új, csaknem 20 kilométeres utat építettek volna Újmohácsig.



Az eredeti tervek szerint ez a szakasz kétszer egysávos lett volna, azonban és Építési és Közlekedési Minisztérium tavalyi döntése szerint az utat kétszer kétsávossá bővítette azzal indokolva, hogy ez egy újabb lépést jelent a Pécs és Szeged közötti közvetlen közúti kapcsolat kialakításához.

A előző kormány a döntésével a szigeti oldalon építendő kétszer kétsávos út megépítéséhez biztosította a a forrást, 2028-ig, a teljes beruházás befejezéséig, összesen nyolcvan milliárd forintot.

A Hivatalos Értesítőben megjelent , az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiadott utasítások Mohácsot érintő fejezetében az is szerepelt, hogy Homorúdnál, a keleti oldalon autópálya-felhajtó, Sárhát-Újmohács térségében pedig pihenőhely létesül, pontosabban - most már - csak létesült volna.

Hargitai János minderre úgy reagált, a vidék újra a régi helyére kerül a Tiszánál, jön a maradványelv, hiszen arra és ott az is elég. Hozzátette, ő Baranya felzárkóztatását várta ettől a beruházástól is, ettől is távolodunk.