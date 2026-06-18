Jön a kánikula, hőségriasztást rendelhetnek el szombaton
2026. június 18. csütörtök 12:10
Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton - mondta az országos tisztifőorvos csütörtökön a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten.
Oroszi Beatrix (képünkön) közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a HungaroMet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni.
A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a HungaroMet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli - indokolt az országos tisztifőorvos.
Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár: bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőguta kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat.
Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve - mutatott rá.
MTI - Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
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