Pécsi elnök vezetheti a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségét

Új elnökséget választott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, elnökké Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok - Pécs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját választották - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hétfőn tartotta tisztújító közgyűlését, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll.

Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelen lévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok - Pécs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé.

Az elnökségi tagság négy helyére nyolc jelölt közül választottak a részt vevő tagszervezetek képviselői.

Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője; Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója; Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; valamint Popa Gergely, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.

A leköszönő elnök, Lendvai György köszönetet mondott az elnökség tagjainak az elmúlt ciklusban végzett munkájukért.

A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komolyzenei élet értékeinek képviseletét tekinti kiemelt feladatának - írták a közleményben.