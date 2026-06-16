Pécsi elnök vezetheti a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségét
2026. június 16. kedd 16:19
Új elnökséget választott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, elnökké Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok - Pécs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját választották - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hétfőn tartotta tisztújító közgyűlését, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek mandátuma lejárt. Az alapszabály értelmében a szövetség elnöksége egy elnökből és négy elnökségi tagból áll.
Az elnöki tisztségre egy jelölés érkezett, amelyet a jelen lévő tagszervezetek támogatásukkal megerősítettek. A közgyűlés így Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok - Pécs Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé.
Az elnökségi tagság négy helyére nyolc jelölt közül választottak a részt vevő tagszervezetek képviselői.
Az új elnökség tagja lett Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője; Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója; Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; valamint Popa Gergely, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.
A leköszönő elnök, Lendvai György köszönetet mondott az elnökség tagjainak az elmúlt ciklusban végzett munkájukért.
A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komolyzenei élet értékeinek képviseletét tekinti kiemelt feladatának - írták a közleményben.
MTI - Fotó: Vass Benjamin
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Pécsi elnök vezetheti a Magyar...
- Érkezik a nyár, harminc fok is lehet...
- Hónapok óta hiába keresnek egy...
- Még pár nap, s berobban a hazai...
- Hónapok óta hiába keresnek egy 14...
- Átvilágítják az Országos...
- Lesz minden is a héten: kánikula,...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Már az is felmerült, lehetne-e vasúti...