Már az is felmerült, lehetne-e vasúti híddá is alakítani a mohácsi Duna-hidat

A mohácsi Duna-hídról kérdezte Rózsahegyi Áron Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert az azonnali kérdések során a parlamentben, többek között azt tudakolva, lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt. Úgy tudjuk, Hargitai János is kérdezte volna hétfőn a minisztert a beruházás további sorsáról, ám arra már nem maradt idő, így a kereszténydemokrata képviselő a jövő héten intézhet kérdést a tárcavezetőhöz.

A "túlárazott gigaberuházások" megfékezése érdekében tett kormányzati intézkedésekről kérdezte Rózsahegyi Áron, a Tisza mohácsi képviselője a közlekedési és beruházási minisztert, azt hangsúlyozva, a felelős és átlátható állami gazdálkodás a Tisza-kormány egyik alapelve, a magyar emberek pedig joggal várhatják el, hogy kövessék szigorúan nyomon minden beruházás finanszírozását és vessenek gátat a közpénzből megvalósuló projektek "ipari szintű megcsapolásának".

A képviselő tudakozódott a mohácsi Duna-híd beruházás kapcsán eddig feltárt túlárazásokról és arról, hogyan biztosítható, hogy ne válhasson "érdekcsoportok túlárazott magánakciójává" egyetlen projekt sem. Felvetette, lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt?



Vitézy Dávid, a tárca vezetője válaszában - fontosnak nevezve a kérdést - hangsúlyozta: szeretnék, hogy "a híd befejezhető legyen, ne maradjanak torzók", hozzátéve, "bármi áron bármit nem lehet hagyni".

A miniszter kérdésesnek nevezte, hogyan emelhették 98 százalékra az addig 20 százalékos előleget a beruházás esetében, úgy, hogy közben biztosítékot se kérnek, ráadásul 97 milliárd forintot már át is utaltak a projektre.

Jelezte: ezért döntött a kormány a teljes műszaki tartalom felülvizsgálata és a lehetséges racionalizálások áttekintése mellett. A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó - fogalmazott, mondván, a már legyártott pályalemez erre nem alkalmas.

A miniszter válaszát követően - furcsa módon - Rózsahegyi Áron viszontválaszára nem került sor.

Úgy tudjuk, Hargitai János is kérdezte volna hétfőn a minisztert a beruházás további sorsáról, ám arra már nem maradt idő, így a kereszténydemokrata képviselő a jövő héten intézhet kérdést a tárcavezetőhöz.