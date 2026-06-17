Az összes munkást szabálytalanul alkalmazták egy pécsi építkezésen - Lecsapott a NAV
2026. június 17. szerda 13:11
Minden foglalkoztatottját szabálytalanul alkalmazta az az építési vállalkozó, akit Pécsett ellenőriztek a NAV baranyai munkatársai. A mulasztás 14 foglalkoztatottat érint, így a késedelmes bejelentés és a bejelentés elmaradása több millió forintjába fog kerülni a szabálytalan foglalkoztatónak.
A NAV baranyai revizorai és pénzügyőrei rendszeresen ellenőrzik az építőipari dolgozók szabályos foglalkoztatását a vármegyében, így Pécsett is, ahol jelentős építkezések is folynak. Az egyik ilyen építkezésen a jelenlévő 14 foglalkoztatottból négyet késedelmesen, tízet pedig egyáltalán nem jelentett be a munkáltató.
A mulasztások miatt több millió forintos bírságra számíthat a vállalkozó.
A mulasztási bírság felső határa már kétmillió forint minden egyes be nem jelentett foglalkoztatott esetén. A bejelentést elmulasztó adózók felkerülnek a NAV „feketelistájára" is, sőt, a súlyosan mulasztók a mulasztási bírság kiszabásán túl adóellenőrzésre is számíthatnak.
A szabálytalan foglalkoztatás jelentős sérelmet okoz a foglalkoztatottaknak is. Nem lesznek biztosítottak, így, ha egészségügyi problémájuk van, nem jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra. Hiába dolgoznak hosszú évekig, ha nem jelentik be őket, nem szereznek szolgálati időt a nyugdíjhoz, és a korhatár betöltésekor sem tudnak nyugdíjba vonulni.
A foglalkoztatási adatok azonban bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, az alkalmazás már push üzenetet is küld a biztosítotti jogviszony változásairól. Így az adózók azonnal megtudhatják, ha munkáltatójuk megváltoztatta a foglalkoztatás jellegét, megszüntette a bejelentést, vagy be sem jelentette őket.
Forrás: NAV
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