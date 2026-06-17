Szerdán is zivatarok csaphatnak le Baranyára

2026. június 17. szerda 08:38

Szerdán is zivatarok csaphatnak le Baranyára

Ma délelőttig kelet felé elhagyja az országot a záporos csapadékzóna, egy-egy zivatar is előfordulhat. Késő délelőttől estig, késő estig szórványosan várhatóak zivatarok, amelyet néhol viharos szél, intenzív csapadék, kisebb méretű jég kísérhet.

 

 

 

 A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!


 

 

 

EQM