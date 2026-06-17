Szerdán is zivatarok csaphatnak le Baranyára
2026. június 17. szerda 08:38
Ma délelőttig kelet felé elhagyja az országot a záporos csapadékzóna, egy-egy zivatar is előfordulhat. Késő délelőttől estig, késő estig szórványosan várhatóak zivatarok, amelyet néhol viharos szél, intenzív csapadék, kisebb méretű jég kísérhet.
A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.
Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ilyen volt Pécs legendássá vált...
- Szerdán is zivatarok csaphatnak le...
- Pénteken csúcsra járatják a razziát...
- Csodás égi jelenségeknek lehetünk...
- KSH: 800 ezerhez közelít a magyarok...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...