Magyar Péter bejelentette, hogyan kívánják eltávolítani a köztársasági elnököt
2026. június 01. hétfő 09:51
Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt - mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza Párt "a köztársasági elnöki hivatal védelme, megmaradt tekintélye érdekében" nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja.
Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet "az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak".
"Tájékoztattam az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza Párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat" - jelentette ki.
Közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként.
Magyar Péter arra a kérdésre, hogy veszélybe kerülne-e az uniós források hazahozatala, ha a köztársasági elnök nem tudja ellenjegyezni a szükséges törvényeket, rámutatott: a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat.
MTI - Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
