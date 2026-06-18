Kétszer is átvert egy idős asszonyt egy unokázós csaló
2026. június 18. csütörtök 08:27
A Pécsi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen.
A vádirat szerint a férfi 2025. júliusában egy közösségi webes alkalmazáson keresztül üzenetet küldött a 71 éves pécsi sértettnek, mely üzenetben a vádlott a sértett fiának adta ki magát és azt állította, hogy tönkrement a mobiltelefonja, ezért egy másik telefonszámról tud csak üzenetet küldeni.
Az üzenetben 220.000,- forint átutalását kérte a sértettől, hogy új készüléket tudjon vásárolni.
Miután az idős hölgy átutalta a vádlott által megadott számlára a fenti összeget, a vádlott további üzenetekben akciós elektronikai termékekre, további 730.000,- forint átutalását kérte, mely kérésnek a sértett eleget tett.
A sértett az utalásokat követő pár napon belül személyesen találkozott fiával és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozata lett.
A vádlott a bankszámlát az elkövetés előtt két nappal korábban nyitotta. A sértett tévedésbe ejtésével a vádlott összesen 950.000,- forint kárt okozott, mely nem térült meg.
A vádlott cselekménye nagyobb kárt okozó csalás bűntettének a megállapítására alkalmas.
A bűncselekmény büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.
A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a terhelttel szemben.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Balesettel indult a nap: felborult...
- A piás és drogos sofőröknek üzennek...
- Kétszer is átvert egy idős asszonyt...
- A pécsi alagút helyett majdnem...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Az összes munkást szabálytalanul...
- Pécsi elnök vezetheti a Magyar...
- Egy magyar városban megtilották a...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...