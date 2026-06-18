Kétszer is átvert egy idős asszonyt egy unokázós csaló

A Pécsi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen.

A vádirat szerint a férfi 2025. júliusában egy közösségi webes alkalmazáson keresztül üzenetet küldött a 71 éves pécsi sértettnek, mely üzenetben a vádlott a sértett fiának adta ki magát és azt állította, hogy tönkrement a mobiltelefonja, ezért egy másik telefonszámról tud csak üzenetet küldeni.

Az üzenetben 220.000,- forint átutalását kérte a sértettől, hogy új készüléket tudjon vásárolni.

Miután az idős hölgy átutalta a vádlott által megadott számlára a fenti összeget, a vádlott további üzenetekben akciós elektronikai termékekre, további 730.000,- forint átutalását kérte, mely kérésnek a sértett eleget tett.

A sértett az utalásokat követő pár napon belül személyesen találkozott fiával és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozata lett.

A vádlott a bankszámlát az elkövetés előtt két nappal korábban nyitotta. A sértett tévedésbe ejtésével a vádlott összesen 950.000,- forint kárt okozott, mely nem térült meg.

A vádlott cselekménye nagyobb kárt okozó csalás bűntettének a megállapítására alkalmas.

A bűncselekmény büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés.

A Pécsi Járási Ügyészség vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a terhelttel szemben.