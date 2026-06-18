Balesettel indult a nap: felborult autóhoz riasztották a hatóságokat

Felborult egy személygépkocsi Pellérden, a Dózsa György utcában csütörtökön reggel.

Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet.

Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.