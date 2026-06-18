Balesettel indult a nap: felborult autóhoz riasztották a hatóságokat
2026. június 18. csütörtök 07:55
Felborult egy személygépkocsi Pellérden, a Dózsa György utcában csütörtökön reggel.
Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet.
Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
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