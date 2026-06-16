Estétől megint zivatarok csaphatnak le Baranyára
2026. június 16. kedd 08:06
Ma a délutáni órákig veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, majd várhatóan estétől nyugat felől alakulhatnak ki zivatarok előbb a Dunántúlon, majd az éjféli óráktól már a középső országrészben is, viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében.
A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.
Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Estétől megint zivatarok csaphatnak...
- Már az is felmerült, lehetne-e vasúti...
- Tetőzik a Duna Mohácsnál, majd...
- Átvilágítják az Országos...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...
- Elismerések az ünnepen: pécsi és...
- Volt egyszer egy Tejbisztró:...