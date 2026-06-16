Estétől megint zivatarok csaphatnak le Baranyára

2026. június 16. kedd 08:06

Estétől megint zivatarok csaphatnak le Baranyára

Ma a délutáni órákig veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, majd várhatóan estétől nyugat felől alakulhatnak ki zivatarok előbb a Dunántúlon, majd az éjféli óráktól már a középső országrészben is, viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében.

 

 

 A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!


 

 

 

EQM