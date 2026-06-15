Három autó ütközött a 6-os főúton, Pécs közelében
2026. június 15. hétfő 15:26
Egymásba hajtott három személykocsi a 6-os főút Pécs és Szentlőrinc közötti szakaszán hétfőn délután.
A 209-es kilométer közelében történt balesethez a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak, a raj sugárfedezet mellett áramtalanított.
A három járműben összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.
A főút forgalma torlódik.
Forrás: Katasztrófavédelem
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