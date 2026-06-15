Kétszer is ugyanazzal a trükkel vert át egy nő egy férfit

A Pécsi Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szexuális szolgáltatás ígéretével csalt ki pénzt a sértettől.



A vádirat szerint a vádlott szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalon hirdette

szolgáltatásait.



A sértett 2025 júliusában a hirdetésben található telefonon keresztül felvette a kapcsolatot a vádlottal, akivel megállapodott abban, hogy a nő felkeresi a sértettet lakásában és részére szexuális szolgáltatást nyújt.



A sértett a vádlott által ígért szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot utalt át a nő által megjelölt bankszámlára.



Az utalást követően azonban a nő a sértett számára elérhetetlenné vált.



Ezt követően a nő újból regisztrálta magát egy másik profilnéven a weboldalon, majd

felvette a sértettel a kapcsolatot - akinek telefonszámát az előző kapcsolatfelvétel során

szerezte meg -, majd az új álnéven felajánlotta ismételten szexuális szolgáltatását.



A sértett ekkor további 95 ezer forintot utalt át a vádlott által megjelölt másik

bankszámlára, azonban ezt követően is a vádlott a sértett számára elérhetetlenné vált, a

kínált szexuális szolgáltatást nem nyújtotta.



A vádlott cselekménye a csalás vétségének a megállapítására alkalmas.