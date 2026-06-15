Kétszer is ugyanazzal a trükkel vert át egy nő egy férfit

2026. június 15. hétfő 10:15

Kétszer is ugyanazzal a trükkel vert át egy nő egy férfit

A Pécsi Járási Ügyészség csalás vétsége miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szexuális szolgáltatás ígéretével csalt ki pénzt a sértettől.


A vádirat szerint a vádlott szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalon hirdette
szolgáltatásait.


A sértett 2025 júliusában a hirdetésben található telefonon keresztül felvette a kapcsolatot a vádlottal, akivel megállapodott abban, hogy a nő felkeresi a sértettet lakásában és részére szexuális szolgáltatást nyújt.

A sértett a vádlott által ígért szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot utalt át a nő által megjelölt bankszámlára.

Az utalást követően azonban a nő a sértett számára elérhetetlenné vált.

Ezt követően a nő újból regisztrálta magát egy másik profilnéven a weboldalon, majd
felvette a sértettel a kapcsolatot - akinek telefonszámát az előző kapcsolatfelvétel során
szerezte meg -, majd az új álnéven felajánlotta ismételten szexuális szolgáltatását.

A sértett ekkor további 95 ezer forintot utalt át a vádlott által megjelölt másik
bankszámlára, azonban ezt követően is a vádlott a sértett számára elérhetetlenné vált, a
kínált szexuális szolgáltatást nem nyújtotta.

A vádlott cselekménye a csalás vétségének a megállapítására alkalmas.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség