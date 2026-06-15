Több változást is tartogat a következő tanév rendje

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján.

A tervezet szerint a 2026-2027-es tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja pedig 2027. június 18. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan, az első félév 2027. január 22-éig tart.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő), a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő), a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig április 5. (hétfő).

Az őszi írásbeli érettségi vizsgákat október 12. és 22., az emelt szintű szóbeli vizsgákat november 5-9., a középszintű szóbeliket pedig november 16-20. között tartják. A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2027. május 3-24., az emelt szintű szóbeli vizsgák június 2-9., a középszintű szóbelik pedig június 14-30. között lesznek.

A 2026/2027. tanév rendje több változást is tartalmaz a korábbi évekhez képest: bevezetnek egy új témanapot Diákok hangja címmel, amelyet szeptember 14. és 25. között lehet megtartani, valamint jelentősen csökkentik a kompetenciamérések tantárgyainak és az érintett évfolyamoknak a számát.

További változás, hogy a nevelőtestület a korábbi hat helyett csak öt munkanapot használhat fel tanítás nélküli munkanapként, amelyekből egy napról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, valamint további egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tervezet megtalálható a https://kormany.hu/dokumentumtar/tarsadalmi-egyeztetes-a-tanev-rendjerol oldalon.