Kedden ismét sok napsütésre, kellemes melegre számíthatunk

Általában sok napsütésre lehet lehet számítani a fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett, majd kedd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet.

Ma késő estig szórványosan - kiemelten a Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön - előfordulhat eső, zápor, zivatar, onnantól viszont kedd estig csak elvétve fordulhat elő csapadék.

A nyugati szél napközben többfelé megélénkül, ma az északi, északkeleti országrészben meg is erősödhet, holnap már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 28 fok között várható.

