Baranyai fürdővárosban razziáznak a NAV baranyai ellenőrei

2026. június 15. hétfő 16:03

Baranyai fürdővárosban razziáznak a NAV baranyai ellenőrei

A NAV baranyai munkatársai kedden a harkányi Zsigmondy sétány vendéglátóhelyeit és a strandcikk-üzleteket, szerdán a kémesi boltokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.  


 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Forrás: NAV