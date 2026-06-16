Érkezik a nyár, harminc fok is lehet szerdán!

Szerdán is sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Éjjel átmenetileg megnövekszik, időszakosan megvastagszik a felhőzet.



Estig csak elvétve lehet záporeső, majd nyugat felől növekszik a csapadékhajlam.

Éjjel és szerdán is elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra - napközben nagyobb számosságban a keleti, északkeleti harmadban.

A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a kezdetben kevésbé felhős, északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 25 és 30 fok között alakul.

