Érkezik a nyár, harminc fok is lehet szerdán!
2026. június 16. kedd 16:54
Szerdán is sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Éjjel átmenetileg megnövekszik, időszakosan megvastagszik a felhőzet.
Estig csak elvétve lehet záporeső, majd nyugat felől növekszik a csapadékhajlam.
Éjjel és szerdán is elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra - napközben nagyobb számosságban a keleti, északkeleti harmadban.
A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a kezdetben kevésbé felhős, északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 25 és 30 fok között alakul.
MTI
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