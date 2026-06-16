Hónapok óta hiába keresnek egy mohácsi születésű, 11 éves kisfiút
2026. június 16. kedd 16:48
Április 3-án távozott ismeretlen helyre otthonából Rózsavölgyi Leonárdó. A mohácsi születésű gyermek továbbra is szerepel az eltűnt személyek listáján, azaz egyelőre sajnos nem akadtak a nyomára.
A Komlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Rózsavölgyi Leonárdó ügyében.
A 11 éves fiú 2026. április 3-án engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű.
Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt.
A Komlói Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!
Forrás: police.hu
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