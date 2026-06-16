Átvilágítják az Országos Mentőszolgálat működését
2026. június 16. kedd 10:48
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója kedden az M1 aktuális csatornán. Constantinovits Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a továbblépéshez.
Az OMSZ vezetője ugyanakkor kijelentette: a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMSZ új vezetése számára.
Constantinovits Miklós elmondta: továbbra is épít a mintegy 130 éves szervezet erős hagyományaira, bajtársiasságára. Folytatódik a korábban már megkezdett digitalizáció és megújul a minőségbiztosítás.
Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét.
Szűcs Brigitta, az OMSZ új szóvivője arról beszélt: személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhíváskat és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként és kezeli a segélyhívásokat - tette hozzá.
MTI
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