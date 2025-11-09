Tetőzik a Duna Mohácsnál, majd gyorsan csökken a vízszint

Kisebb árhullám vonul le a Dunán ezekben a napokban.

A folyó vasárnap a délutáni órákban várhatóan 250 centiméterrel tetőzik Mohácsnál, a vízállás azonban még így sem közelíti meg a közepest.



Az előrejelzés szerint a kissé nagyobb víznek nincs utánpótlása, a folyó gyorsan apad majd, szűk egy hét alatt több mint egy méterrel csökken majd a vízszint.

Képünk illusztráció.