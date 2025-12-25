Az ünnepek idején zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei

Az ünnepek idején zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei

Az ünnepi időszakban a bemutatóhelyek nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

 



Pécs - Pintér-kert Arborétum
december 20 - január 4.: zárva

Szaporca - Ős-Dráva Látogatóközpont
december 22 - január 1.: zárva

Kölked - Fehér Gólya Múzeum
december 21 - február 28. között zárva

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
december 24-től január 1-ig zárva

Nagyharsányi Szoborpark
december 24 - január 2.: zárva
Szársomlyó túrák december 24 - január 2. között nem indulnak

Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont
november 1 - április 30.: zárva

Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
november 2 - március 15.: zárva

Mohácsi Nemzeti Emlékhely
felújítás miatt zárva


A feltüntetett időszakokon kívül a normál nyitvartartási rend érvényes.

 

 



Forrás: DDNP