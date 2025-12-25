Az ünnepek idején zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei
2025. december 25. csütörtök 14:39
Az ünnepi időszakban a bemutatóhelyek nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:
Pécs - Pintér-kert Arborétum
december 20 - január 4.: zárva
Szaporca - Ős-Dráva Látogatóközpont
december 22 - január 1.: zárva
Kölked - Fehér Gólya Múzeum
december 21 - február 28. között zárva
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
december 24-től január 1-ig zárva
Nagyharsányi Szoborpark
december 24 - január 2.: zárva
Szársomlyó túrák december 24 - január 2. között nem indulnak
Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont
november 1 - április 30.: zárva
Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang
november 2 - március 15.: zárva
Mohácsi Nemzeti Emlékhely
felújítás miatt zárva
A feltüntetett időszakokon kívül a normál nyitvartartási rend érvényes.
Forrás: DDNP
