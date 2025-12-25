Az ünnepek idején zárva tartanak a nemzeti park bemutatóhelyei

Az ünnepi időszakban a bemutatóhelyek nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:







Pécs - Pintér-kert Arborétum

december 20 - január 4.: zárva

Szaporca - Ős-Dráva Látogatóközpont

december 22 - január 1.: zárva

Kölked - Fehér Gólya Múzeum

december 21 - február 28. között zárva

Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum

december 24-től január 1-ig zárva

Nagyharsányi Szoborpark

december 24 - január 2.: zárva

Szársomlyó túrák december 24 - január 2. között nem indulnak

Drávaszentes - Dráva Kapu Bemutatóközpont

november 1 - április 30.: zárva

Pécs - Tettyei Mésztufa-barlang

november 2 - március 15.: zárva

Mohácsi Nemzeti Emlékhely

felújítás miatt zárva



A feltüntetett időszakokon kívül a normál nyitvartartási rend érvényes.





