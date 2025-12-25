Felföldi László karácsony éjszakáján: megszületett a betlehemi gyermek, Isten mosolya

A születés éjszakáján a találkozás mélyre ható üzenetéből megszületik bennünk az öröm, a betlehemi gyermek, Isten mosolya és érezzük, hogy győzött az élet - fogalmazott szentbeszédében Felföldi László pécsi megyéspüspök szenteste a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban bemutatott éjféli szentmisén. A Pécsi Egyházmegye anyatemploma zsúfolásig megtelt az ünnepi liturgiára, melyen Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Molnár Erik püspöki titkár koncelebrált.

Karácsony estéjén egyházmegyénk főpásztora Várdombon, majd Geresdlakon, éjfélkor pedig a pécsi székesegyházban szólt a hívekhez. A szentmise homíliájában a püspök az életről, a születésről, a találkozásról, a békéről és az örömről beszélt, melyek, mint mondta, meghatározzák életminőségünket.

A betlehemi gyermek születése meghatározta az emberiség útját, azt ahogyan az emberek éljék meg az életet. A születés éjszakája az élet szeretetéről szól, pedig a karácsony éjszakáján nem voltak gyönyörű fényfüzérek: egy istállóban, a legnyomorúságosabb szegénységben világra jött a Megváltó. Nem kaptak szállást, nem volt nekik helyük. Sokszor rácsodálkozunk, milyen emberek voltak azok, pedig magunknak is feltehetjük a kérdést: a mi életünkben Istennek, Jézusnak van-e helye? Teremtünk helyet Isten számára? Ráérünk leülni és beszélgetni vele?

Karácsony szent éjszakáján adunk-e az életünkből Istennek egy órát, elmegyünk a templomba, hogy legyen helye? Ha Istennek nincs helye az életünkben, akkor senkinek sincs. Akinek nem jut hely az életében Istennek, ott nem jut hely a hitvesnek, gyermeknek, testvérnek. Lehet, hogy mindent megadnak számukra, még sincs igazán helye, mert nincs idő rá, nem érnek rá.

Hány ember kerül az élet perifériája, mert nem volt helyük senkinek a szívében - mutatott rá beszédében a főpásztor, majd hozzátette, ha nekünk van helyünk, adjunk érte hálát és vigyázzunk azokra, akinek nekünk kell helyet biztosítani a szívünkben. Ha magunkkal vagyunk elfoglalva, nem marad hely Istennek, embertársainknak, a szegényeknek és a rászorulóknak sem.

Akik megértik Isten üzenetét, azok szívükben meghallják az angyal üzenetét, miként a pásztorok tették. Időt adnak Istennek és elindulnak, mint mi is az éjféli misére, ahol találkozunk a betlehemi gyermekkel, a Szent Családdal és a jó önmagunkkal, akik vagyunk, vagy akik szeretnénk lenni. Ehhez annyi kell, hogy kimozduljunk, elinduljunk. Ahogy a bölcsek is, akik nagy utat tettek meg a találkozásért, Istennel és önmagukkal. Mert Jézus nem arról akar beszélni, hogy ő kicsoda, hanem arról, hogy ki az ember az Isten valóságában és szeretetében - figyelmeztetett a püspök.

Ez a találkozás ennek az éjszakának az üzenete. A születés éjszakáján a találkozás mélyre ható üzenetéből megszületik bennünk az öröm, a betlehemi gyermek, Isten mosolya és érezzük, hogy győzött az élet. Az istengyermek ma ránk mosolyog, mert azt akarja, hogy győzzön bennünk életünk szépsége és mosolya. Engedjük, hogy az élet és a béke elvigyen minket egymáshoz, Istenhez és jó önmagunkhoz, hogy ebből a találkozásból megszülessen az élet öröme, biztonsága és jósága - fogalmazott a főpásztor.

Az éjféli szentmise zárásában Felföldi László püspök köszönetet mondott az adventi időszak liturgikus szolgálatában közreműködőknek, az éjféli szentmise asszisztenciájának és énekkarának, valamint kifejezte háláját a családoknak, akik a gyermekeket elhozták az éjféli szentmisére. Istentől megáldott karácsonyt kívánt, engedve, hogy meghalljuk az Isten szavát, hogy a béke, az élet, az öröm és a találkozás átjárja, szebbé tegye az életünket.