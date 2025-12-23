Állatorvosi ügyelet karácsonykor Pécsett és Baranyában
2025. december 23. kedd 14:20
Frissítve: 2025. december 23. kedd 14:20
Szerdától vasárnapig, azaz karácsonykor és a hétvégén a következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:
Mohácsi Járás és Sásd-Pécsvárad-Komlói Járás:
2025.12.24-28 Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378
Szigetvár-Szentlőrinci Járás:
Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.
Az ügyeleti ellátás felárral történik.
