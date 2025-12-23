Állatorvosi ügyelet karácsonykor Pécsett és Baranyában

2025. december 23. kedd 14:20

Szerdától vasárnapig, azaz karácsonykor és a hétvégén a következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:

 

 

Pécsi Járási  ügyelet: 06/30-970-5419
 
(szerda - vasárnap 08.00 - 20.00-ig)

Megyei kijáró állatorvosi ügyelet:
(szerda-vasárnap 08.00 - 20.00-ig)

Siklós-Sellyei ügyeleti kör:  

2025.12.24  Dr. Pénzes Gabriella +36 70 612 5000
2025.12.25  Dr. Barta Attila  +36 30 9631 855

2025.12.26  Dr. Damacz Kornél  +36 30 256 1707
2025.12.27  Dr. Weisdorn Attila  +36 70 613 8378
2025.12.28  Dr. Weisdorn Attila  +36 70 613 8378

 

Mohácsi Járás és Sásd-Pécsvárad-Komlói Járás:   

2025.12.24-28  Dr. Weisdorn Attila  +36 70 613 8378

Szigetvár-Szentlőrinci Járás:
2025.12.24-28  Dr. Szomor Csaba  +36 30 6364 133

 
 

 

Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.
Az ügyeleti ellátás felárral történik.

 

 

 

