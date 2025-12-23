Állatorvosi ügyelet karácsonykor Pécsett és Baranyában

Szerdától vasárnapig, azaz karácsonykor és a hétvégén a következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:



Pécsi Járási ügyelet: 06/30-970-5419



(szerda - vasárnap 08.00 - 20.00-ig)

Megyei kijáró állatorvosi ügyelet:

(szerda-vasárnap 08.00 - 20.00-ig) Siklós-Sellyei ügyeleti kör:

2025.12.24 Dr. Pénzes Gabriella +36 70 612 5000

2025.12.25 Dr. Barta Attila +36 30 9631 855 2025.12.26 Dr. Damacz Kornél +36 30 256 1707

2025.12.27 Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

2025.12.28 Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

Mohácsi Járás és Sásd-Pécsvárad-Komlói Járás: 2025.12.24-28 Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

Szigetvár-Szentlőrinci Járás:

2025.12.24-28 Dr. Szomor Csaba +36 30 6364 133

Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.

Az ügyeleti ellátás felárral történik.