Ingyen parkolhatunk Pécsett az ünnepi időszakban

Pécs fizetős parkolóövezeteiben 2025. december 24-től 2026. január 4-ig a parkolás díjmentes lesz, közölte a Biokom.

Azaz utoljára 2025. december 23-án kell parkolási díjat fizetni, legközelebb 2026. január 5-én 8:00 órától indul újra a díjfizetés.





A forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és közterületi várakozás rendje ugyanakkor nem változik, az folyamatosan engedélyhez kötött.