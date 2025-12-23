Ingyen parkolhatunk Pécsett az ünnepi időszakban
2025. december 23. kedd 14:30
Pécs fizetős parkolóövezeteiben 2025. december 24-től 2026. január 4-ig a parkolás díjmentes lesz, közölte a Biokom.
Azaz utoljára 2025. december 23-án kell parkolási díjat fizetni, legközelebb 2026. január 5-én 8:00 órától indul újra a díjfizetés.
A forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és közterületi várakozás rendje ugyanakkor nem változik, az folyamatosan engedélyhez kötött.
Forrás: Biokom Nkft.
