A mentőben segítették világra egy baranyai kismama gyermekét

Nemrég egy Baranya vármegyei községbe kérte a mentők gyors segítségét egy 38 hetes kismama a sűrűsödő fájásai miatt, számolt be róla a mentőszolgálat.

Azt írták, a siklósi esetkocsi bajtársai perceken belül helyszínre értek.

A kismamát megvizsgálták, a mentőautóban azonban felgyorsultak az események, így az életmentők felkészültek a szülés biztosítására.



Bajtársaik segítségével az édesanya mindössze néhány perc alatt világra hozta a kis Jázmint, aki rögtön fel is sírt.

A kisbabát és büszke anyukáját helyszíni ellátást követően stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők, ahol már apukával együtt közösen fejezték ki hálájukat bajtársaink munkájáért.



A történet különlegessége, hogy az esetkocsi egységének minden tagja több mint tíz éve teljesít szolgálatot, mégis ez volt az első alkalom, hogy az élet születésének ilyen közeli tanúi lehettek egy helyszínen.

A képen Sztankovics-Bakó Bettina mentőtiszt, Szabó Péter mentőszakápoló és Kovács Zsolt mentőtechnikus láthatóak a kis Jázminnal.