Jövő tavasztól állítólag hetente kétszer is elszállhatunk majd a pécsi repülőtérről

Hosszú előkészületek után örömmel jelentjük, hogy 2026-ban újra menetrend szerinti járatok közelébe értünk a Pécs-Pogány Repülőtéren, közölte közösségi oldalán a légikikötő.

Azt írták, "a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt.



A tervek szerint tavasztól heti két Pécs-München repülőjáratot indítanánk - ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílna Pécs és európai célpontok között.



További részleteket és a várható menetrendi információkat hamarosan megosztják", zárták a bejegyzésüket.

Tehát például egyelőre nem tudni, pontosan mikortól, a hét mely napjain, milyen gépekkel és mennyiért repülhetünk.

