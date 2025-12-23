Jövő tavasztól állítólag hetente kétszer is elszállhatunk majd a pécsi repülőtérről
2025. december 23. kedd 07:31
Hosszú előkészületek után örömmel jelentjük, hogy 2026-ban újra menetrend szerinti járatok közelébe értünk a Pécs-Pogány Repülőtéren, közölte közösségi oldalán a légikikötő.
Azt írták, "a Skyhub Pad légitársaság és partnere, a Danish Air Transport, az Irány Pécs Kft. közreműködésével aláírta azt a szándéknyilatkozatot, amely megnyitja az utat a 2026-ban elinduló új járatok előtt.
A tervek szerint tavasztól heti két Pécs-München repülőjáratot indítanánk - ezzel újra közvetlen légi összeköttetés nyílna Pécs és európai célpontok között.
További részleteket és a várható menetrendi információkat hamarosan megosztják", zárták a bejegyzésüket.
Tehát például egyelőre nem tudni, pontosan mikortól, a hét mely napjain, milyen gépekkel és mennyiért repülhetünk.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A mentőben segítették világra egy...
- Jövő tavasztól állítólag hetente...
- Átmeneti időre változik a pécsi IC-k...
- A karácsonyvárás jegyében találkoztak...
- Jövőre megduplázódik a családi...
- A vizsgált égősorok csaknem...
- Paranoid skizofrén a magyar férfit...
- Az áramszolgáltató nevében loptak...
- A vevők dobták össze egy idős...
- Itt a lista, ezektől a termelőktől és...