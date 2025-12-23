Itt a razzia mérlege: több mint kétszáz ittas sofőrt szűrtek ki

Az ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket szűrték ki a rendőrök.

A ROADPOL akciót - a szervezet éves ellenőrzési terve alapján - 2025. december 15. és 21. között tartották az ország útjain.

Az ellenőrzés célzottan azon járművezetőkre irányult, akik alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban vezettek járművet.

Az akció során a rendőrök 130.485 járművezetőt ellenőriztek, közülük 213 személy ellen indítottak eljárást ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés gyanúja miatt.





