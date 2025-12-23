A karácsonyvárás jegyében találkoztak az egyházmegyei hivatal dolgozói

Hagyomány, hogy a karácsonyt megelőző utolsó munkanapok egyikén lelki napon találkoznak a Pécsi Egyházmegyei Hivatalban dolgozó munkatársak. Idén december 22-én dr. Hegedüs János dombóvári plébános, esperes, aki egyházmegyei bíróként és bírósági helynökként maga is a hivatal munkatársi csapatát erősíti, két témában tartott előadást a részvevők számára a Magtár Látogatóközpontban. A lelki napra Felföldi László pécsi megyéspüspök is elkísérte hivatali munkatársait.

Hegedüs János a karácsony rendkívül gazdag, sokrétű üzenetéből két gondolatkört hozott el tovább gondolás céljából a résztvevők számára. Az egyikben a karácsonyról, mint a megtestesülés misztériumának ünnepléséről beszélt az alázat és az abból fakadó szolgálat megközelítéséből.

A második gondolatkörben az előadó a karácsonyt a béke, a megbékés ajándékaként és lehetőségeként tárta fel a résztvevők számára.

A lelki napos előadások után a székesegyház Corpus Christi kápolnájában Felföldi László püspök további ünnepi munícióval látta el munkatársi csapatát.

Rövid ünnepi köszöntőjében a főpásztor kitért arra, hogy a munkatársak ugyan eltérő hivatali területen dolgoznak, vannak, akik a számokkal foglalatoskodnak, vannak, akik a rendet vagy a tisztaságot biztosítják, míg mások iratokat rendszereznek vagy épp az épületek ügyeit intézik, de mindnyájan egy nagy egységet szolgálnak: az Egyházat és benne az embereket, családokat, egyházközségeket.

Mint fogalmazott, a világ mindig számított az Egyház szolgálatára, amióta az Egyház létezik. Rámutatott, a világ most kiált, ordít az Egyház segítségéért segítsen. Nehéz időszak áll mögöttünk és előttünk, de nem szabad elfelejteni, hogy a szentet, a békét, a szeretetet, Isten akaratát szolgáljuk, és mindezt nagy szeretettel és alázattal kell tenni - mondta Felföldi László.

Végezetül a főpásztor azt kérte a munkatársaktól, hogy karácsonyi készületüknek legyen része egy lelki, spirituális találkozás Istennel, önmagukkal és egymással. Úgy fogalmazott, hogy ezzel a lelki úttal mutassanak példát környezetükben élők számára, hiszen az Egyházmegyei Hivatalnak alap hivatása, hogy a területén élő emberek, családok, egyházközségek élő és éltető közösségeit szolgálja.

A lelki nap további részében Takács Katalin népdalénekes rövid előadását követően szentségimádással, majd közös ebéddel zárták a közös adventi készületet a Pécsi Egyházmegyei Hivatal munkatársai.