Vigyázat, nagyon erős lesz az UV-B sugárzás pénteken!

Nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken - közölte a HungaroMet Zrt.

Az MTI-nek csütörtökön küldött figyelmeztetésben azt írták: pénteken az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.

Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.