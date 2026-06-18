Vigyázat, nagyon erős lesz az UV-B sugárzás pénteken!
2026. június 18. csütörtök 14:03
Nagyon erős UV-B sugárzás várható pénteken - közölte a HungaroMet Zrt.
Az MTI-nek csütörtökön küldött figyelmeztetésben azt írták: pénteken az UV-index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket.
Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen.
Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - tették hozzá.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vitézy: a mohácsi hidat befejezik, a...
- Elrendelte a kormány a dohány- és...
- Vigyázat, nagyon erős lesz az UV-B...
- Jön a kánikula, hőségriasztást...
- A piás és drogos sofőröknek üzennek...
- Balesettel indult a nap: felborult...
- Kétszer is átvert egy idős asszonyt...
- A pécsi alagút helyett majdnem...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Egy magyar városban megtilották a...