Drogdíler-párosra csaptak le a rendőrök Pécsett - Videó!
2026. május 01. péntek 13:24
Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a pécsi rendőrök.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le egy dílerpárosra a DELTA Program keretében.
A rendőrök azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves élettársát, hogy drogot terítettek Pécsett.
A lakásban tartott kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és közel egymillió forintot foglaltak le. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Három huszonéves férfit is előállítottak a rendőrök, egyikük percekkel korábban vásárolt drogot a dílerektől.
Kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.
Forrás: police.hu
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Drogdíler-párosra csaptak le a...
- Napsütéses, ragyogó napunk lesz...
- Immár jogerős az országgyűlési...
- Már csak néhány gólyafészek lakatlan...
- Idén kisebb árvaszúnyograjzás várható...
- Ilyen volt az 1986-os május elseje...
- A strandok többségében május második...
- Ingyen parkolhatunk Pécsett a hosszú...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...