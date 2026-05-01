Drogdíler-párosra csaptak le a rendőrök Pécsett - Videó!

Két kábítószer-kereskedőt vettek őrizetbe a pécsi rendőrök.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mecsek kommandósai április 27-én egy pécsi lakásban csaptak le egy dílerpárosra a DELTA Program keretében.











A rendőrök azzal gyanúsítják az 52 éves férfit és 34 éves élettársát, hogy drogot terítettek Pécsett.

A lakásban tartott kutatás során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, mérlegeket, pipákat és közel egymillió forintot foglaltak le. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellenük eljárás a Pécsi Rendőrkapitányságon.

Három huszonéves férfit is előállítottak a rendőrök, egyikük percekkel korábban vásárolt drogot a dílerektől.

Kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.