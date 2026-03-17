Javul az idő, szerdán már ismét számíthatunk napsütére

Szerdán már általában napos idő várható, fátyolfelhőkkel, de a déli határ mentén még maradhatnak felhősebb körzetek.

Ma éjszaka már inkább csak a Dunántúl déli részén lehet helyenként kisebb eső, záporeső, holnap délelőtt ott is csökken a csapadékhajlam.

Az északi, északkeleti szél kedden többfelé -főképp északnyugaton és északkeleten-, szerdán már nagyobb területen lehet élénk, olykor erős is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 14 és 17 fok között alakul.