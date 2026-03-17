Rémisztő eredménnyel zárult az egyhetes rendőrségi razzia
2026. március 17. kedd 12:52
Itt vannak az egyhetes ellenőrzés eredményei. Több mint 14 ezren nem kapcsolták be a biztonsági övet közlekedésük során.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2026. március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.
Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros- és motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök.
A járművek ellenőrzése során a rendőrök 14 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, túlnyomórészt - 11 156 esetben - a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági övét.
A gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett.
MTI
