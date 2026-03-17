A Mohácsi-szigeten már nyílik ez a csodás virág!
2026. március 17. kedd 12:43
A Duna bal partján, a Mohácsi-szigeten már nyílik a kora tavasz egyik ritka virága, a kockásliliom, számolt be róla a Duna-Dráva nemzeti park.
A korábban sokfelé megtalálható kockásliliom a lecsapolások, gyepfeltörések következtében mára Európa szerte ritkává és veszélyeztetetté vált. Hazánkban is elsősorban élőhelyeinek tönkretétele, megsemmisülése fenyegeti.
Nedves réteken, ligeterdőkben, üde cserjésekben fordul elő, március-áprilisban virágzik. Élőhelyei a tél folyamán gyakran vízzel borítottak, ami lehetőséget biztosít magjainak a vízzel való terjedésre. A kifejlődő növénykék 4-5 évig nem hoznak virágot, 5. évtől azonban rendszeresen virágoznak.
2016-ban az „Év vadvirágának" választották. Természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Forrás: DDNP
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Roppant idegesítő, hogy alig pár...
- Drogkereskedelem miatt emeltek vádat...
- A Mohácsi-szigeten már nyílik ez a...
- Vadászok adományoztak különleges...
- Rémisztő eredménnyel zárult az...
- Baranyában két településen is...
- Pörgős heteken vannak túl a Fordan...
- Új épületet emelnek a Fehér Gólya...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- A vasútállomás mellé költöztetnék a...