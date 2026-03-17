A Mohácsi-szigeten már nyílik ez a csodás virág!

A Duna bal partján, a Mohácsi-szigeten már nyílik a kora tavasz egyik ritka virága, a kockásliliom, számolt be róla a Duna-Dráva nemzeti park.

A korábban sokfelé megtalálható kockásliliom a lecsapolások, gyepfeltörések következtében mára Európa szerte ritkává és veszélyeztetetté vált. Hazánkban is elsősorban élőhelyeinek tönkretétele, megsemmisülése fenyegeti.



Nedves réteken, ligeterdőkben, üde cserjésekben fordul elő, március-áprilisban virágzik. Élőhelyei a tél folyamán gyakran vízzel borítottak, ami lehetőséget biztosít magjainak a vízzel való terjedésre. A kifejlődő növénykék 4-5 évig nem hoznak virágot, 5. évtől azonban rendszeresen virágoznak.



2016-ban az „Év vadvirágának" választották. Természetvédelmi értéke 50.000 Ft.

