Már csak néhány gólyafészek lakatlan Baranyában
2026. május 01. péntek 08:36
Március elején jelentek meg az első fehér gólyák Baranyában. Az idei szezon ígéretesen indult, és minden jel arra utal, hogy tovább erősödhet a vármegye gólyaállománya - számolt be róla a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány.
Az első példányokat március 9-én figyelték meg: Pécs felett egy magányos madár, valamint egy öt példányból álló csapat is átrepült. Egy nappal később az Ormánság több településén - Csányoszrón, Drávaszerdahelyen, Sellyén és Váradon - már a fészkeken is feltűntek a gólyák.
A következő hetekben felgyorsult az érkezésük, és a kedvező időjárásnak köszönhetően nemcsak a déli területeken, hanem Baranya belső részein is megjelentek. Sok helyen már párokban foglalták el a fészkeket. A hónap végi lehűlés ugyan lassította a vonulást, de a szakemberek becslése szerint március végére a költő állomány 55-60 százaléka már megérkezett és fészket foglalt.
A korán visszatérő madarak közül több pár már a hónap utolsó napjaiban megkezdte a tojásrakást. Húsvét után aztán a később érkezők is megjelentek, így jelenleg már alig találni lakatlan gólyafészket a vármegyében.
A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány szerint az elmúlt három évben közel ötven párral nőtt a gólyaállomány, ami elsősorban a kedvező vonulási viszonyoknak köszönhető. Mivel idén is korán és nagy számban érkeztek vissza a madarak, jó esély van rá, hogy a gyarapodás folytatódik.
A szakemberek bizakodóak: ha az időjárás is kedvezően alakul, 2026 ismét erős, sikeres gólyás év lehet Baranyában.
EQM
